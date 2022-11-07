В России испытают экзоскелеты для артиллеристов

«Интерес [российских военных к экзоскелетам] проявляется, на нас вышли представители даже не Минобороны, а других специальных структур. (…) Артиллеристов интересуют экзоскелеты для облегчения погрузки снарядов. В ноябре-декабре на одном из полигонов мы проведем эксперимент, в ходе которого потенциальный заказчик на практике проверит эффективность нашей техники для решения данных задач», — сказал он.