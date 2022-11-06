Норвежский самолет сбросил буй с микрофонами перед российской подлодкой

Норвежский разведывательный самолет Lockheed P-3 Orion сбросил начиненный микрофонами и датчиками буй перед российской атомной подлодкой «Князь Владимир». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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По данным канала, инцидент произошел в акватории Баренцева моря, когда российская подлодка уже сутки шла в надводном положении и возвращалась из похода.

Журналист телеканала указывает, что норвежцы таким образом пытались записать «атмосферу» атомной подводной лодки. Российские подводники спокойно отнеслись к этому инциденту, отмечает он. При этом неизвестно, что они сделали с буем.

Ранее РИА Новости опубликовало видео уничтожения катера ВМС Украины российским «Ланцетом». На видео, которое снималось с разведывательного беспилотника, виден катер ВМC Украины в акватории Днепра. Затем появляется модернизированный дрон-камикадзе, точно попадающий в катер, после чего тот начинает дымиться.