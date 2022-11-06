Омбудсмен ДНР Морозова: украинские солдаты жестоко избивают пленных

Военнослужащие, вернувшиеся в ДНР из украинского плена, подвергались жестоким избиениям. Об этом сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.
По ее словам, практически у всех освобожденных есть проблемы со здоровьем.
«Травмы, полученные в результате жестоких избиений в плену, запущенные осложнения после пулевых и осколочных ранений», - перечислила омбудсмен.
Военнослужащие направлены в республиканский госпиталь, им окажут адекватную медицинскую помощь в полном объеме.
Часть обменянных бойцов из ДНР пока остается на территории другого субъекта РФ – их можно будет перевезти домой только после лечения.
Ранее в ходе обмена с подконтрольной Киеву территории были возвращены домой 107 российских военных.