В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
18 минут назад

Омбудсмен ДНР Морозова: украинские солдаты жестоко избивают пленных

Елена Прошина

Военнослужащие, вернувшиеся в ДНР из украинского плена, подвергались жестоким избиениям. Об этом сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Омбудсмен ДНР Морозова: украинские солдаты жестоко избивают пленных
Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной РеспубликеАппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике

По ее словам, практически у всех освобожденных есть проблемы со здоровьем.

«Травмы, полученные в результате жестоких избиений в плену, запущенные осложнения после пулевых и осколочных ранений», - перечислила омбудсмен.

Военнослужащие направлены в республиканский госпиталь, им окажут адекватную медицинскую помощь в полном объеме.

Часть обменянных бойцов из ДНР пока остается на территории другого субъекта РФ – их можно будет перевезти домой только после лечения.

Ранее в ходе обмена с подконтрольной Киеву территории были возвращены домой 107 российских военных.

Армия,Дарья Морозова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители