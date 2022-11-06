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1 час назад

Зеленский запланировал создать флот морских дронов

Ferra.ru

Действующий Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о планах по созданию в стране флота морских дронов. Его слова приводит Лента.ру.

Зеленский запланировал создать флот морских дронов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Он заявил, что уже со следующей недели начнется сбор средств, при этом, продолжил глава государства, “абсолютно каждый понимает, что это и для чего это”.

“Как это работает — все уже видели”, — добавил украинский лидер.

Ранее со слов Джо Байдена стало известно, что Вашингтон столкнулся с рядом трудностей с поставками на Украину ракет для противотанковых комплексов Javelin.

А параллельно с этим США направили на Украину восемь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые могут попасть на места расположения уже в ближайшее время, заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам, пишет ТАСС.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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