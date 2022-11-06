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46 минут назад

Зеленский: На Украине создадут флот морских дронов

runews24.ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Киева готовят платформу для сбора денежных средств на создание флота морских дронов. Об этом политик заявил в своём Telegram-канале.

Зеленский заявил о планах Украины создать флот морских дронов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украинский президент сказал, что ещё одно фандрайзинговое направление по сбору средств для флота морских дронов запустят на следующей неделе.

Зеленский подчеркнул, что они необходимы Киеву, чтобы защитить акваторию страну. Политик заметил, что каждый понимает, что это и для чего. По словам политика, миллионы людей поддержат, а как это работает – все видели.

Президент Украины отметил, что на чужое страна не претендует.

Украина атаковала корабли Черноморского флота утром 29 октября. Министерство обороны России сообщило, что теракт подготовили под руководством специалистов Британии, они обучили военных 73-го специального центра морских операций Украины.

Армия,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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