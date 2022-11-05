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2 часа назад

Швеция пошла на условие Турции ради вступления в НАТО

Ura.Ru

Основной целью Швеции является вступление в НАТО, именно поэтому Швеция пошли на условия Турции для своего присоединения. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстром общественному вещателю Шведского радио.

Швеция пошла на условие Турции ради вступления в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основной целью является членство Швеции в НАТО. Этот шаг был сделан всего за несколько дней до того, как премьер-министр Ульф Кристерссон должен отправиться в Анкару, чтобы попытаться убедить президента Турции Тайипа Эрдогана позволить Швеции присоединиться к военному альянсу. Новое правительство Швеции дистанцируется от курдских ополченцев YPG, пытаясь заручиться согласием Турции на вступление в НАТО», — приводит Reuters слова Тобиаса Биллстрома.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на членство в НАТО. Ранее в трансляции заседания телеканала C-SPAN Сенат Конгресса США высказался за вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявлял, что из-за отказа Швеции и Финляндии экстрадировать террористов, Турция не может согласиться на членство этих государств в НАТО. По его мнению, ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций, напоминает «Ридус».

Армия,В мире,НАТО,Конгресс США,
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