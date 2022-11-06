«Остров наш»: территориальные претензии к России предъявили в США

По мнению американской газеты The Wall Street Journal, остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

История этого клочка суши, расположенного в Северном Ледовитом океане, изобилует специфическими поворотами. Жить на 71 градусе северной широты весьма проблематично, поэтому постоянного населения здесь не было. Первобытных людей и мамонтов, бегавших еще до ледникового периода, считать не будем.

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Ну а в новой истории человечества, каждое государство, отправлявшее полярные экспедиции в те ледовитые воды, считало необходимым установить собственный флаг. Каких только не побывало там полотнищ: России, США, Канады, Британии. Как ни странно, спорили даже между собой Канада и США чей же это остров в 1922 году. Десанты высаживали и канадский и американский. Советская Россия, рядом с которой и находится остров, названный в честь российского мореплавателя Федора Врангеля, буржуями в расчет вообще не принималась.

Наконец, прогнав интервентов с Дальнего Востока, у Советской России дошли руки и до далекого острова. Во Владивостоке снарядили портовый ледокол «Надежный», на который поставили пушки и назвали теперь уже корабль, а не судно, канонерской лодкой «Красный октябрь». Дошла экспедиция до острова Врангеля, а на нем флаги разные висят: Канады, США и Великобритании. Да еще американский геолог Чарльз Уэллс и двенадцать эскимосов браконьерством занимаются, медведей и песцов бьют. Поснимали все иностранное, повесили флаг советский и повезли браконьеров во Владивосток. Экипаж наградили Почетным революционным Красным Знаменем ВЦИК СССР. А каждому участнику дела вручили нагрудный знак «За экспедицию на остров Врангеля».

Сейчас, после Крымской весны, на острове небольшая база Тихоокеанского флота находится. Примечательна она, тем, что выполнена в форме звезды, потому и называется «Полярная звезда». Судя по открытым источникам, ничего ударного и мощного: радиолокационная станция, за Севером присматривать.

The Wall Street Journal считает, что остров Врангеля американский а, мол, соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств от 1990 года про сам остров ничего не говорит.