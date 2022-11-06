«Остров наш»: территориальные претензии к России предъявили в США

По мнению американской газеты The Wall Street Journal, остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года, сообщает ИА DEITA.RU.
История этого клочка суши, расположенного в Северном Ледовитом океане, изобилует специфическими поворотами. Жить на 71 градусе северной широты весьма проблематично, поэтому постоянного населения здесь не было. Первобытных людей и мамонтов, бегавших еще до ледникового периода, считать не будем.
Ну а в новой истории человечества, каждое государство, отправлявшее полярные экспедиции в те ледовитые воды, считало необходимым установить собственный флаг. Каких только не побывало там полотнищ: России, США, Канады, Британии. Как ни странно, спорили даже между собой Канада и США чей же это остров в 1922 году. Десанты высаживали и канадский и американский. Советская Россия, рядом с которой и находится остров, названный в честь российского мореплавателя Федора Врангеля, буржуями в расчет вообще не принималась.
Наконец, прогнав интервентов с Дальнего Востока, у Советской России дошли руки и до далекого острова. Во Владивостоке снарядили портовый ледокол «Надежный», на который поставили пушки и назвали теперь уже корабль, а не судно, канонерской лодкой «Красный октябрь». Дошла экспедиция до острова Врангеля, а на нем флаги разные висят: Канады, США и Великобритании. Да еще американский геолог Чарльз Уэллс и двенадцать эскимосов браконьерством занимаются, медведей и песцов бьют. Поснимали все иностранное, повесили флаг советский и повезли браконьеров во Владивосток. Экипаж наградили Почетным революционным Красным Знаменем ВЦИК СССР. А каждому участнику дела вручили нагрудный знак «За экспедицию на остров Врангеля».
Сейчас, после Крымской весны, на острове небольшая база Тихоокеанского флота находится. Примечательна она, тем, что выполнена в форме звезды, потому и называется «Полярная звезда». Судя по открытым источникам, ничего ударного и мощного: радиолокационная станция, за Севером присматривать.
The Wall Street Journal считает, что остров Врангеля американский а, мол, соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств от 1990 года про сам остров ничего не говорит.
Позиция эта интересная, но для самих же США весьма шаткая. Напомним, что именно по этому соглашению, подписанному Шеварднадзе, СССР передал США огромную территорию в Беринговом море. По оценке Счетной палаты России, уступка морских владений Америке лишила Россию возможности ежегодно вылавливать 200 тысяч тонн минтая. Кроме того, наличие пограничной линии усложняет свободное торговое судоходство и блокирует с востока Северный морской путь, возрождение которого, в том числе для евроазиатских транзитных грузоперевозок, правительство России объявляло стратегической задачей. Да и, как оказалось, нефти и газа там на шельфе много.