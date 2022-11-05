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16 минут назад

Сын мэра Алапаевска получил ранение в голову во время спецоперации

Lenta.ruиещё 2

Сын мэра города Алапаевск, расположенного в Свердловской области, Сайгида Билалова Руслан получил ранение в голову во время выполнения боевых задач в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом глава города сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сын мэра Алапаевска получил ранение в голову во время спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«28 октября мой Руслан попал под обстрел боевых беспилотников. Потерял сознание, получил ранение головы в затылочной области», — рассказал политик.

По его словам, сына госпитализировали и оказали медицинскую помощь, ему провели срочную операцию.

На данный момент Руслан Билалов находится в московском военном госпитале имени академика Николая Бурденко.

«Сегодня врачи отмечают состояние сына как удовлетворительное. Жалобы есть на снижение слуха, двоение в глазах», — заявил мэр.

12 марта сообщалось, что Билалов попросил отправить его с сыновьями на Украину в качестве добровольцев. Он подал заявление в военкомат на имя военного комиссара Алапаевского района. Руслан, старший сын политика, ушел на фронт 27 сентября в рамках частичной мобилизации, которая проходила в России с 21 сентября по 28 октября.

Армия,СВО,Николай Бурденко,
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