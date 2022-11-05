Жительница Энергодара передала сведения о гостинице «Алиса» перед ударом ВСУ

Жительница Энергодара Татьяна заявила, что направляла данные о гостинице «Алиса», где могли поселиться сотрудники российского предприятия «Росэнергоатом». Об этом сообщает газета «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Речь о передаче сведений перед ударом по зданию гостиницы со стороны украинских военных.

По словам женщины, ее коллега по работе, уехавшая в Запорожье, спрашивала, что известно о гостевом доме. Спустя несколько дней Татьяна позвонила с рассказом о том, что по ночам там никого не видно, свет не горит.

«Сейчас буду помогать разбирать завал. Потому что в свое время немножко... вернее неправильно поступила», — объяснила собеседница СМИ.

Как подчеркнула жительница города, скорее всего, она зря передала информацию о ситуации с гостиницей, по которой потом ударили вооруженные силы Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.