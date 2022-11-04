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1 час назад

В России предупредили о нападении террористов на авиабазу Хмеймим

Lenta.ru

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что сирийские террористы намерены осуществить нападение на авиабазу Хмеймим. Его слова приводит РИА Новости.

В России предупредили о нападении террористов на авиабазу Хмеймим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Боевики террористических группировок &quo"Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация) и "ИслаИсламская партия Туркестана" (запрещенная в России террористическая организация) готовят нападение на авиационную базу Хмеймим с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении и дронов-камикадзе», — предупредил он на брифинге.

Егоров добавил, что боевики в районе Хербет-эль-Джауз закончили сборку большого числа БПЛА, которые действуют в радиусе до 70 километров. С их помощью террористы планируют отвлечь российские ПВО и атаковать Хмеймим.

Ранее россиянка Олеся Биченова рассказала о пожарах в сирийском лагере для военнопленных. Находящаяся там женщина сообщила, что на ее глазах «палатки из самого разного материала сгорали за секунды».

Армия,Олег Егоров,Исламская партия Туркестана,Джебхат ан-Нусра,
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