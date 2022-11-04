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35 минут назад

Глава МО Украины Резников: "Укроборонпром" наладил выпуск снарядов советских калибров

Газета.Ru

Руководитель министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что «Укроборонпром» наладил выпуск снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра, а также мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

Украина запустила производство крупнокалиберных снарядов
Фото:  ukroboronprom.com.ua ukroboronprom.com.ua

«У нас на сегодняшний день налажено производство 152-го и 122-го снаряда и 120-й мины силами «Укроборонпрома» и предпринимателей, которые входят в состав этой структуры», — рассказал Резников.

В публикации отмечается, что министр ожидает увеличения объемов производства.

Пентагон объявил о новой военной помощи Украине

Резников не исключает, что в будущем на территории Украины начнут выпускать снаряды калибра 155 мм, который использует Североатлантический альянс.

Ранее Резников заявил, что Киев получит танки и истребители западного производства после принятия в будущем такого решения Вашингтона.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,СВО,Алексей Резников,Владимир Путин,Укроборонпром,НАТО,Пентагон,
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