Украина запустила производство крупнокалиберных снарядов

Руководитель министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что «Укроборонпром» наладил выпуск снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра, а также мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ukroboronprom.com.ua ukroboronprom.com.ua

«У нас на сегодняшний день налажено производство 152-го и 122-го снаряда и 120-й мины силами «Укроборонпрома» и предпринимателей, которые входят в состав этой структуры», — рассказал Резников.

В публикации отмечается, что министр ожидает увеличения объемов производства.

Резников не исключает, что в будущем на территории Украины начнут выпускать снаряды калибра 155 мм, который использует Североатлантический альянс.

Ранее Резников заявил, что Киев получит танки и истребители западного производства после принятия в будущем такого решения Вашингтона.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.