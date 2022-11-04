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18 минут назад

Пентагон объявил о расширении военной помощи ВСУ

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров, сообщил представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон объявил о новой военной помощи Украине
Фото: TwitterTwitter

Украина получит танки Т-72 советского производства, модернизированные США, часть танков поступит до конца декабря, поставки по этому планируется завершить в 2023 году, сказала Сингх, передает РИА «Новости».

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Также в пакет включены 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров речного класса, 1,1 тыс. радведывательно-ударных беспилотников Phoenix Ghost и системы противовоздушной обороны Hawk.

Ранее американский морпех в отставке Дакота Вуд заявлял, что поставки вооружения на Украину из США снизили обороноспособность страны и истощили их военные запасы.

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