Герою России Курбанову вручили орден Республики Дагестан

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил старшему лейтенанту Руслану Курбанову орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», участвовавшему в спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.