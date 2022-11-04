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16 минут назад

Герою России Курбанову вручили орден Республики Дагестан

Газета.Ru

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил старшему лейтенанту Руслану Курбанову орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», участвовавшему в спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Герою России Курбанову вручили орден Республики Дагестан
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Накануне Курбанов получил звание Героя Российской Федерации.

По данным Минобороны России, танковый взвод старшего лейтенанта Руслана Курбанова, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов.

«Сражаясь с врагом в зоне проведения специальной военной операции, защищая свободу и независимость мирных граждан, Руслан Курбанов показал пример мужества и героизма, присущие настоящему воину и горцу», - цитирует пресс-служба слова Меликова.

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