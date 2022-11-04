Южная Корея подняла истребители из-за 180 военных самолетов КНДР

Южная Корея подняла в воздух не менее 80 истребителей после того, как зафиксировала приведение в движение более 180 военных самолетов КНДР. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным агентства, с 11:00 до 15:00 по местному времени южнокорейские специалисты выявили приведение в движение почти двух сотен северокорейских военных самолетов. В частности, они были зафиксированы в небе над внутренними районами КНДР, а также близ западного и восточного побережий страны. По данным военных, речь шла о бомбардировщиках, а также об истребителях МиГ и Су.

В ответ Сеул принял решение поднять в воздух десятки своих истребителей, включая F-35A.