Российский ОПК создал мобильную пусковую установку под "Циркон"

«Прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» уже создан. Как и в случае с БРК «Бастион», пусковая установка будет нести две ракеты», — сказал источник.

Известно, что первым носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет фрегат «Адмирал Горшков», на котором проводились испытательные пуски. При этом ракета может запускаться с пусковых установок УКСК – Универсальных корабельных стрельбовых комплексов 3С14, производства концерна «Моринформсистема-Агат», которые устанавливаются на все последние корабли ВМФ России. С таких производятся пуски противокорабельных ракет П-800 «Оникс» и «Калибр». «Цирконы», таким образом, могут использоваться даже малыми ракетными кораблями из акваторий Балтийского и Черного морей, откуда позволяет дальность в тысячу километров достигать целей, как на море, так и на суше.