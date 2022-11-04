Российский ОПК создал мобильную пусковую установку под "Циркон"

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разработали и изготовили мобильную пусковую установку берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» уже создан. Как и в случае с БРК «Бастион», пусковая установка будет нести две ракеты», — сказал источник.
По его словам, как и в «Бастионе» с ракетой «Оникс», пусковая установка нового комплекса четырехосная.
Известно, что первым носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет фрегат «Адмирал Горшков», на котором проводились испытательные пуски. При этом ракета может запускаться с пусковых установок УКСК – Универсальных корабельных стрельбовых комплексов 3С14, производства концерна «Моринформсистема-Агат», которые устанавливаются на все последние корабли ВМФ России. С таких производятся пуски противокорабельных ракет П-800 «Оникс» и «Калибр». «Цирконы», таким образом, могут использоваться даже малыми ракетными кораблями из акваторий Балтийского и Черного морей, откуда позволяет дальность в тысячу километров достигать целей, как на море, так и на суше.
Помимо надводных кораблей «Циркон» поставят на атомные подлодки проекта 835М «Ясень-М». С такой лодки – «Северодвинск» – в октябре 2021 года были произведены пуски «Цирконами» в Баренцевом море.