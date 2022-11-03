Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что российские войска могут вскоре покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Сам город находится на правом берегу реки.

Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области. И те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег, — сказал он.

Для этого есть горячая линия, власти города оказывают помощь в эвакуации, добавил Стремоусов. Что касается линии боевого столкновения, то все атаки ВСУ отбиты, массового наступления и большого скопления украинских войск нет, сказал замглавы администрации.

Стремоусов также назвал ситуацию на линии фронта в регионе некритичной. По его словам, все попытки украинских войск прорвать оборону успешно отражаются, а массового скопления подразделений ВСУ на линии фронта в настоящее время не наблюдается.

В конце октября Стремоусов сообщил о попытке прорыва ВСУ на Бериславском направлении. Атака была отбита, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике. До этого замглавы Херсонской области предупреждал о возможном широкомасштабном наступлении ВСУ. По его словам, Киев стягивает в регион силы, в том числе наемников. При этом Стремоусов подчеркнул, что ситуация на линии фронта находится под контролем российских войск, выстроено несколько линий обороны.