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37 минут назад

Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких баллистических ракет

Газета.Ruиещё 1

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что баллистические ракеты турецкого производства увеличат дальность полета, передает агентство Anadolu.

Эрдоган заявил об увеличении дальности баллистических ракет Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Недавно мы провели испытание ракеты Тайфун. Она имеет дальность полета 561 километр, и это не предел, он увеличится», — сказал глава государства.

По его словам, также скоро будут «хорошие новости» о таких турецких ракетах, как Cenk и Traveler.

Ранее Эрдоган сообщил, что у Турции есть новая баллистическая ракета «Тайфун». Он рассказал, что секретные испытания этой ракеты проводились 18 октября.

До этого глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир заявил, что Анкара провела успешные испытания ракеты класса «воздух-воздух» Gokdogan с радиолокационной головкой самонаведения.

Армия,Исмаил Демир,Реджеп Эрдоган,
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