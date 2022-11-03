Эрдоган заявил об увеличении дальности баллистических ракет Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что баллистические ракеты турецкого производства увеличат дальность полета, передает агентство Anadolu.

«Недавно мы провели испытание ракеты Тайфун. Она имеет дальность полета 561 километр, и это не предел, он увеличится», — сказал глава государства.

По его словам, также скоро будут «хорошие новости» о таких турецких ракетах, как Cenk и Traveler.

Ранее Эрдоган сообщил, что у Турции есть новая баллистическая ракета «Тайфун». Он рассказал, что секретные испытания этой ракеты проводились 18 октября.