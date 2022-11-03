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29 минут назад

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии

Елена Прошина

В России могут увеличить срок службы в армии до двух лет. Предполагается, что эта мера поможет качественно улучшить подготовку военнослужащих к боевым действиям. Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, действующий в России формат службы в армии не предполагает качественную подготовку солдата. Очень сложно обучить военнослужащего всем необходимым навыкам всего за один год. Два года — более оптимальный вариант. Шеремет считает, что увеличение срока службы в армии РФ — необходимая и своевременная мера, которая в будущем повысит боеготовность российской армии. Он добавил, что изменения нужно внести в ближайшее время.

Депутат допустил, что соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение Государственной Думы.

В России 1 ноября стартовал осенний призыв на срочную военную службу, который ранее был отложен на месяц в связи с частичной мобилизацией.

До этого Министерство обороны РФ заявило, что все мероприятия по частичной мобилизации завершены, работа военкоматов снова будет проходить в стандартном режиме, выдачи новых повесток пока не предвидится.

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Армия,Михаил Шеремет,Минобороны России,Госдума,
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