Зарубежная страна попросила Россию продать ей БМП-3 с модулем «Синица»

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что потенциальный заказчик, вероятно, зарубежное государство, проявило интерес к БМП-3 с боевым модулем «Синица».

Особенность этой боевой машины пехоты в том, что управлять ей можно дистанционно. Это позволит сберегать жизни экипажей.