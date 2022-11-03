В США нашли способ избежать прямого столкновения РФ и НАТО

Вашингтон должен сосредоточиться на поиске дипломатического решения конфликта на Украине и принять участие в формировании стратегических целей Киева. В противном случае риск столкновения НАТО и России будет только увеличиваться. К такому выводу пришел профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в статье для New York Times, передает РЕН.ТВ.

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Он указал на способ, который поможет избежать военного столкновения НАТО и России. Для этого Вашингтону необходимо призвать Украину к более открытому информированию о боевых планах, а высокопоставленным лицам США следует больше участвовать в принятии военных решений Киева.

Купчан считает, что руководство Киева принимает не самые лучшие решения, поэтому им нельзя доверять действовать самостоятельно. В противном случае ситуация будет лишь обостряться. Автор статьи при этом отметил, что США не рискуют передавать Украине вооружения, которые Киев мог бы использовать для ударов по территории России.