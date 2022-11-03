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10 минут назад

В США нашли способ избежать прямого столкновения РФ и НАТО

Елена Прошина

Вашингтон должен сосредоточиться на поиске дипломатического решения конфликта на Украине и принять участие в формировании стратегических целей Киева. В противном случае риск столкновения НАТО и России будет только увеличиваться. К такому выводу пришел профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в статье для New York Times, передает РЕН.ТВ.

В США нашли способ избежать прямого столкновения РФ и НАТО
Фото: ТАССТАСС

Он указал на способ, который поможет избежать военного столкновения НАТО и России. Для этого Вашингтону необходимо призвать Украину к более открытому информированию о боевых планах, а высокопоставленным лицам США следует больше участвовать в принятии военных решений Киева.

Купчан считает, что руководство Киева принимает не самые лучшие решения, поэтому им нельзя доверять действовать самостоятельно. В противном случае ситуация будет лишь обостряться. Автор статьи при этом отметил, что США не рискуют передавать Украине вооружения, которые Киев мог бы использовать для ударов по территории России.

Профессор полагает, что во избежание прямого военного конфликта между Россией и НАТО США должны напрямую участвовать в оперативном планировании Киева. Купчан подчеркнул, что возвращение Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей не стоят риска новой мировой войны.

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