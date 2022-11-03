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1 час назад

В России может быть увеличен срок службы в армии

Свободная прессаиещё 2

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии.

В России может быть увеличен срок службы в армии
Фото: ТАССТАСС

"Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии", - цитирует Шеремета РИА Новости.

Он также допустил, что вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Ранее "СП" писала, что депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет увидеть Крым только из окна автомобиля для перевозки военных преступников.

Армия,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Госдума,
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