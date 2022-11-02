Военный эксперт оценил шансы сбить российскую умную ракету Х-32

Эксперт уточнил, что дальность ракеты, которую еще называют "убийцей авианосцев", составляет около 600 км и на этой дальности она может поразить корабль так, чтобы вывести его из строя либо утопить. X-32 - ракета класса "воздух –корабль", однако, указал Леонков, ее можно использовать и по наземным целям, потому что это высокоточное оружие.