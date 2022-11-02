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21 минуту назад

Военный эксперт оценил шансы сбить российскую умную ракету Х-32

Газета.Ruиещё 2

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал газете "Известия", что российскую крылатую ракету Х-32 будет сложно сбить.

Военный эксперт оценил шансы сбить российскую умную ракету Х-32
Фото: Jno./Wikimedia CommonsJno./Wikimedia Commons

"Ракета "умная", сверхзвуковая, применяет различные противозенитные маневры, чтобы ее было сложно сбить", — отметил Леонков.

По его словам, средства противовоздушной обороны противника "явно не знакомы с апертурой излучения этой ракеты".

Эксперт уточнил, что дальность ракеты, которую еще называют "убийцей авианосцев", составляет около 600 км и на этой дальности она может поразить корабль так, чтобы вывести его из строя либо утопить. X-32 - ракета класса "воздух –корабль", однако, указал Леонков, ее можно использовать и по наземным целям, потому что это высокоточное оружие.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине российские дальние бомбардировщики нанесли удары по военным объектам Украины ракетами Х-32. В частности, ими были уничтожены арсеналы с иностранным оружием в Кременчуге, а также наносили удары по инфраструктуре ВСУ в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Армия,Алексей Леонков,
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