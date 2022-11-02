Пригожин захотел профинансировать иск британской компании к ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен Евгений Пригожин выразил желание профинансировать иск британской компании McCue Jury & Partners к ЧВК «Вагнер» из своих личных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».
По словам Пригожина, он позитивно отнесся к иску британской компании, поскольку ему это льстит. Он пояснил, что иск подчеркивает «неизмеримые заслуги и тот вклад, который вносит группа «Вагнер» в разрушение режима контроля НАТО над Киевом».
«У компании McCue Jury & Partners недостаточно денег для ведения этого дела. Поэтому, пользуясь случаем, ... я предлагаю вышеуказанной компании оплатить их, безусловно нелегкую, важную работу из собственных средств», — заявил Пригожин.