Бизнесмен Евгений Пригожин выразил желание профинансировать иск британской компании McCue Jury & Partners к ЧВК «Вагнер» из своих личных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

По словам Пригожина, он позитивно отнесся к иску британской компании, поскольку ему это льстит. Он пояснил, что иск подчеркивает «неизмеримые заслуги и тот вклад, который вносит группа «Вагнер» в разрушение режима контроля НАТО над Киевом».