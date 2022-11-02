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31 минуту назад

Пригожин пожелал лично профинансировать иск британской компании к ЧВК "Вагнер"

Газета.Ruиещё 4

Бизнесмен Евгений Пригожин выразил желание профинансировать иск британской компании McCue Jury & Partners к ЧВК «Вагнер» из своих личных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Пригожин захотел профинансировать иск британской компании к ЧВК "Вагнер"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пригожина, он позитивно отнесся к иску британской компании, поскольку ему это льстит. Он пояснил, что иск подчеркивает «неизмеримые заслуги и тот вклад, который вносит группа «Вагнер» в разрушение режима контроля НАТО над Киевом».

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«У компании McCue Jury & Partners недостаточно денег для ведения этого дела. Поэтому, пользуясь случаем, ... я предлагаю вышеуказанной компании оплатить их, безусловно нелегкую, важную работу из собственных средств», — заявил Пригожин.

Армия,Евгений Пригожин,НАТО,
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