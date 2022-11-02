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50 минут назад

Шойгу заявил о росте численности войск НАТО у границ России в 2,5 раза

Lenta.ruиещё 1

Численность группировки НАТО у границ России в Восточной и Центральной Европе с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Шойгу заявил о росте численности войск НАТО у границ России в 2,5 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что в Европе развернуты подразделения вооруженных сил стран Североатлантического альянса.

«Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — сообщил глава Минобороны в ходе заседания коллегии военвоенных ведомств России и Белоруссии.

Шойгу также подчеркнул, что в ближайшее время численность войск внерегиональных членов НАТО может увеличиться.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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