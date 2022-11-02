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28 минут назад

Финляндия и Швеция назвали условие размещения ядерного оружия

Мария Иванова

В Финляндии и Швеции заявили, что вопрос размещения или неразмещения ядерного оружия в странах будет решаться после их вступления в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Страны не будут просить НАТО не размещать на их территориях военные базы или ядерное оружие.

Финский премьер-министр Санна Марин заявила, что ее страна «не хочет закрывать никакие двери». По ее мнению, не должно быть никаких предварительных условий для членства Финляндии в НАТО.

В Кремле сочли преждевременным комментировать возможность размещения баз НАТО в Финляндии без «четких формулировок»

Заявления Марин поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что для Финляндии и Швеции «вполне естественно действовать сообща в этих вопросах». По его мнению, страны должны «принять все возможности НАТО».

Глава вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден призвал воздерживаться от каких-либо оговорок по поводу сотрудничества в области ядерного оружия на начальном этапе.

«Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом, только создает препятствия и трения», - предупредил он.

Bloomberg отмечает, что пока НАТО не сделало двум странам никаких предложений о размещении ядерных боеголовок или войск альянса. Агентство напомнило, что многолетние просьбы балтийских стран о базах остались без внимания со стороны НАТО, а атомным оружием альянса «располагает лишь горстка членов».

29 июня Финляндия и Швеция получили официальное приглашение стать членами НАТО.

Это стало возможным после того, как Турция согласилась поддержать их вступление в альянс. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.

Пока членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Среди требований Турции к Финляндии и Швеции - принять законы о поддержке Анкары в борьбе с терроризмом, закрыть все организации, связанные с Рабочей партией Курдистана (в Анкаре ее считают террористической), и выдать граждан, которых власти Турции считают террористами.

Армия,Видео,Микаэль Бюден,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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