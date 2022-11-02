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9 минут назад

РИА Новости: Россия применила на Украине «убийцу авианосцев»

Мария Иванова

Россия использовала на Украине новые крылатые ракеты Х-32 для ударов по военным объектам, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Агентство отмечает, что эту ракету называют «убийцей авианосцев».

Россия применила на Украине новейшее оружие
Фото: ТАССТАСС

Удары сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами Х-32 «неоднократно» наносили российские дальние бомбардировщики.

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Источник РИА Новости отметил, что Х-32 предназначена для модернизированных Ту-22М3М, но под нее также переоборудовали некоторые Ту-22М3.

«В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины», - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, Х-32 перестала быть только противокорабельной ракетой, сейчас это универсальный комплекс, способный уничтожать как надводные, так и наземные цели.

Скорость Х-32 близка к гиперзвуковой и составляет примерно пять Махов, а дальность достигает тысячи километров.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.

Армия,СВО,Владимир Путин,ФСБ,
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