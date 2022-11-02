В Сербии заявили о наблюдении неизвестных беспилотников за военными частями

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что беспилотники неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, БПЛА снимали сербские позиции в наземной зоне безопасности. Она добавила, что ее оповестил президент и верховный главнокомандующий Александар Вучич , который дал приказ усилить полицейскую защиту в воздухе.

"Если такие вещи будут повторяться, мы собьем каждый такой аппарат, как это бы сделала любая другая страна", — подчеркнула Брнабич.

Она отказалась озвучить предположения, чьи это могли быть дроны. Ранее президент Сербии Александар Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией. Уточняется, что сербские МиГ-29 начали операцию по поиску беспилотников после того, как они были замечены над селом Мердаре и вблизи города Рашка. БПЛА вели наблюдение за казармами и позициями Вооруженных сил Сербии, однако после поднятия в воздух истребителей беспилотники покинули воздушное пространство Центральной Сербии.