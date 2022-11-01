Хакер "Джокер" сумел взломать систему управления украинскими войсками

Хакер под псевдонимом «Джокер», переехавший в Донецкую народную республику с Украины, заявил, что взломать программу управления украинской армии DELTA было нелегко. Об этом сообщает РИА Новости.
«Было действительно нелегко (взломать), но не бывает абсолютно защищенных систем. Каждую систему можно взломать, если есть навыки, время и креативность в подходе», — сказал хакер.
Он также отметил, что программу DELTA делали специалисты из США и Украины по стандартам НАТО.
Кроме того, «Джокер» добавил, что «абсолютно все» планы командования Вооруженных сил Украины раскрыты и переданы «куда следует».
1 ноября глава пресс-службы ДНР Даниил Безсонов заявил, что хакер из Донецкой народной республики «Джокер» взломал американскую систему управления войсками DELTA, которой пользуются украинские военные.