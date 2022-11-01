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22 минуты назад

Хакер "Джокер" рассказал, что сумел взломать систему управления украинскими войсками

Газета.Ru

Хакер под псевдонимом «Джокер», переехавший в Донецкую народную республику с Украины, заявил, что взломать программу управления украинской армии DELTA было нелегко. Об этом сообщает РИА Новости.

Хакер "Джокер" сумел взломать систему управления украинскими войсками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Было действительно нелегко (взломать), но не бывает абсолютно защищенных систем. Каждую систему можно взломать, если есть навыки, время и креативность в подходе», — сказал хакер.

Он также отметил, что программу DELTA делали специалисты из США и Украины по стандартам НАТО.

Кроме того, «Джокер» добавил, что «абсолютно все» планы командования Вооруженных сил Украины раскрыты и переданы «куда следует».

1 ноября глава пресс-службы ДНР Даниил Безсонов заявил, что хакер из Донецкой народной республики «Джокер» взломал американскую систему управления войсками DELTA, которой пользуются украинские военные.

Армия,Наука и техника,Даниил Безсонов,НАТО,
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