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7 минут назад

Шойгу раскрыл число отправленных в зону СВО мобилизованных

Елена Прошина

В районы боевых действий, где выполняются задачи специальной военной операции (СВО), направлены 87 тыс. человек из 300 тыс., призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Шойгу назвал число направленных на спецоперацию мобилизованных
Фото: ТАССТАСС

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тыс. человек», - сказал Шойгу.

По его словам, к работе с мобилизованными привлечено порядка 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО. В настоящий момент на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений.

«Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу.

Он также добавил, что в учебных центрах проходит подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

"Никаких указов об окончании мобилизации не требуется"

Ранее Шойгу заявил, что военнослужащие-срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывной кампании, не будут направляться в зону проведения СВО. По его словам, военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей.

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