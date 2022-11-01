Армия Сербии приведена в повышенную боеготовность

Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косове и Метохии. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич.
По его словам, соответствующий приказ отдал президент Александр Вучич как верховный главнокомандующий. Вучевич отметил, что сейчас ситуация в Косове и Метохии напряженная — косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Министр подчеркнул, что никто не хочет воевать, однако «армия готова выполнить любую задачу».
Напомним, что власти непризнанного Косова приняли решение с 1 ноября штрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на автомобилях. Санкции составят 150 евро, а гражданам даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанной республики. Предполагается, что переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего полиция получит право конфисковать автомобили с сербскими номерами.
Ранее премьер-министр Косова Альбин Курти заявлял, что процесс замены должен завершиться до 31 октября. После этого автомобили с сербскими номерами будут изыматься на территории края. В ответ проживающие в Косово и Метохии сербы заявили, что окажут мирное сопротивление властям республики, если косовские албанцы начнут забирать их автомобили. Их лидер Горан Ракич пригрозил при такой ситуации блокировать все въезды и выезды из Косова.