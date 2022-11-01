Армия Сербии приведена в повышенную боеготовность

Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косове и Метохии. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич.

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По его словам, соответствующий приказ отдал президент Александр Вучич как верховный главнокомандующий. Вучевич отметил, что сейчас ситуация в Косове и Метохии напряженная — косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Министр подчеркнул, что никто не хочет воевать, однако «армия готова выполнить любую задачу».

Напомним, что власти непризнанного Косова приняли решение с 1 ноября штрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на автомобилях. Санкции составят 150 евро, а гражданам даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанной республики. Предполагается, что переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего полиция получит право конфисковать автомобили с сербскими номерами.