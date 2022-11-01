В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
22 минуты назад

Сербия привела армию в повышенную боеготовность

Никита Бородкин

Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косове и Метохии. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич.

Армия Сербии приведена в повышенную боеготовность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, соответствующий приказ отдал президент Александр Вучич как верховный главнокомандующий. Вучевич отметил, что сейчас ситуация в Косове и Метохии напряженная — косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Министр подчеркнул, что никто не хочет воевать, однако «армия готова выполнить любую задачу».

Напомним, что власти непризнанного Косова приняли решение с 1 ноября штрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на автомобилях. Санкции составят 150 евро, а гражданам даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанной республики. Предполагается, что переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего полиция получит право конфисковать автомобили с сербскими номерами.

Ранее премьер-министр Косова Альбин Курти заявлял, что процесс замены должен завершиться до 31 октября. После этого автомобили с сербскими номерами будут изыматься на территории края. В ответ проживающие в Косово и Метохии сербы заявили, что окажут мирное сопротивление властям республики, если косовские албанцы начнут забирать их автомобили. Их лидер Горан Ракич пригрозил при такой ситуации блокировать все въезды и выезды из Косова.

Армия,Александр Вучич,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители