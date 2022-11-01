Восемьдесят семь тысяч человек из трехсот тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, где выполняются задачи специальной военной операции (СВО), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он сообщил, что к работе с мобилизованными привлечено порядка трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.

"На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу.

По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.