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23 минуты назад

Шойгу: 87 тыс. мобилизованных направлены в районы боевых действий СВО

ТАССиещё 10

Восемьдесят семь тысяч человек из трехсот тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, где выполняются задачи специальной военной операции (СВО), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он сообщил, что к работе с мобилизованными привлечено порядка трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.

"На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу.

"Никаких указов об окончании мобилизации не требуется"

По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

При этом министр обороны в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.

Армия,Видео,Украина,СВО,Сергей Шойгу,
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