Лукашенко утвердил создание учебно-боевых центров с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил проект соглашения о создании учебно-боевых центров с Россией . Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил», — говорится в заявлении.

Соответствующий указ белорусский лидер подписал 31 октября. Уточняется, что проект одобрили в качестве основы для проведения переговоров. Как утверждают в пресс-службе, Минобороны республики уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в рамках документа. Кроме того, оборонное ведомство может проводить переговоры по данному вопросу.