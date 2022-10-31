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50 минут назад

Минобороны официально объявило о завершении мобилизации

Секрет Фирмы

Министерство обороны России официально объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. Подготовка и раздача повесток прекращается. Генштаб по поручению министра обороны Сергея Шойгу потребовал от командующих доложить о завершении частичной мобилизации. Уже 1 ноября в России начинается осенний призыв на срочную службу. Ранее в Генштабе пообещали срочников на спецоперацию не отправлять.

Все помещения, которые переделали под штабы и пункты сбора, вернут прежним обладателям. Сотрудники военкоматов вернутся к своим привычным обязанностям — они получили соответствующие предписания.

Минобороны также пообещало, что военкоматы будут набирать людей в войска только на добровольной и контрактной основе.

Путин обозначил сроки завершения частичной мобилизации

Шойгу 28 октября сообщил президенту Владимиру Путину, что распоряжение о мобилизации выполнено в целом по стране. В войска набрали 300 000 человек, из них 218 000 обучают на полигонах, а 82 000 уже отправили на спецоперацию.

При этом по закону о завершении мобилизации должен сперва объявить главнокомандующий (то есть президент страны). За ним идут министр обороны и все остальные в военно-гражданской цепочке. Путин пока указ о завершении мобилизации не подписывал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков 31 октября говорил, что как только президент утвердит документ, всем об этом сообщат.

При этом уже после слов Шойгу 28 октября россиянам продолжали приходить повестки. В Госдуме объяснили это тем, что военкоматы хотят уточнить данные.

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