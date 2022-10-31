Воевавший за Россию иностранец погиб в Донбассе

Воевавший за Россию гражданин Колумбии Алексис Кастильо с позывным Альфонсо погиб в Донбассе. О его гибели написал в Twitter президент Колумбии Густаво Петро.

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«Умер молодой человек, который хотел быть революционером. Революция — это мир. Этого не будет в наших СМИ», — написал Петро.

По данным Telegram-канала aRTel.doc, иностранец погиб 28 октября в результате артобстрела от осколочных ранений во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Пески в Ясиноватском районе ДНР.