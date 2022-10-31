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1 час назад

Воевавший за Россию иностранец погиб в Донбассе

Lenta.ru

Воевавший за Россию гражданин Колумбии Алексис Кастильо с позывным Альфонсо погиб в Донбассе. О его гибели написал в Twitter президент Колумбии Густаво Петро.

Воевавший за Россию иностранец погиб в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Умер молодой человек, который хотел быть революционером. Революция — это мир. Этого не будет в наших СМИ», — написал Петро.

По данным Telegram-канала aRTel.doc, иностранец погиб 28 октября в результате артобстрела от осколочных ранений во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Пески в Ясиноватском районе ДНР.

Кастильо вступил в военные отряды ДНР в 2014 году с целью защиты мирных жителей Донбасса. До этого он участвовал в антифашистских общественных движениях в Испании. У колумбийца остались жена и сын.

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