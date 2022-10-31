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40 минут назад

Россия испытала «Изделие РФ»

Lenta.ru

Опытные образцы двигателя «Изделие РФ», который должен получить создаваемый российский стратегический ракетоносец, известный как перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), прошли стендовые испытания. Об со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Россия испытала «Изделие РФ»
Фото: АНО «КИЦ СО»АНО «КИЦ СО»

«Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. Сейчас испытания продолжаются. По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры», — заявил собеседник.

Источник добавил, что для «Изделия РФ» был создан стенд для проведения испытаний. В настоящее время на самарском «ОДК-Кузнецов» ведутся работы по подготовке к производству двигателя.

В октябре генеральный директор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков заявил, что в России начались испытания катапультного кресла для ПАК ДА.

В феврале глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на Казанском авиационном заводе будут производить не только Ту-160М, но и ПАК ДА.

Армия,Сергей Поздняков,Денис Мантуров,Казанский авиазавод,Минпромторг,
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