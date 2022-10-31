Россия испытала «Изделие РФ»

Опытные образцы двигателя «Изделие РФ», который должен получить создаваемый российский стратегический ракетоносец, известный как перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), прошли стендовые испытания. Об со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Фото: АНО «КИЦ СО» АНО «КИЦ СО»

«Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. Сейчас испытания продолжаются. По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры», — заявил собеседник.

Источник добавил, что для «Изделия РФ» был создан стенд для проведения испытаний. В настоящее время на самарском «ОДК-Кузнецов» ведутся работы по подготовке к производству двигателя.