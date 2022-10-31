В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

В Генштабе ответили на вопрос о привлечении срочников осеннего призыва к СВО

Елена Прошина

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский заявил, что срочников осеннего призыва не будут направлять в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщает ТАСС.

В Генштабе ответили на вопрос о привлечении срочников осеннего призыва к СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», - сказал Бурдинский.

Он также уточнил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине. Бурдинский напомнил, что осенний призыв в этом году перенесли с 1 октября на 1 ноября из-за частичной мобилизации. Всего в ряды вооруженных сил России будут призваны 120 тысяч человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Отмечается, что прошедшей весной в армию было призвано 134,5 тысячи человек.

Офицер сообщил о роли прибывших на запорожское направление мобилизованных

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Армия,СВО,Евгений Бурдинский,Сергей Шойгу,Генштаб,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители