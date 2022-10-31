В Генштабе ответили на вопрос о привлечении срочников осеннего призыва к СВО

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский заявил, что срочников осеннего призыва не будут направлять в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщает ТАСС.
«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», - сказал Бурдинский.
Он также уточнил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине. Бурдинский напомнил, что осенний призыв в этом году перенесли с 1 октября на 1 ноября из-за частичной мобилизации. Всего в ряды вооруженных сил России будут призваны 120 тысяч человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Отмечается, что прошедшей весной в армию было призвано 134,5 тысячи человек.
Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.