В Генштабе ответили на вопрос о привлечении срочников осеннего призыва к СВО

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», - сказал Бурдинский.

Он также уточнил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине. Бурдинский напомнил, что осенний призыв в этом году перенесли с 1 октября на 1 ноября из-за частичной мобилизации. Всего в ряды вооруженных сил России будут призваны 120 тысяч человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Отмечается, что прошедшей весной в армию было призвано 134,5 тысячи человек.