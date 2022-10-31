Офицер сообщил о роли прибывших на запорожское направление мобилизованных

Реактивная артиллерия на Запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных граждан, в результате чего серьезно усилила огневую мощь. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений реактивной артиллерии.

«С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи», — подчеркнул он.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу в беседе с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что в зону специальной военной операции отправлены 82 тысячи новобранцев. Они прошли военные учения, отметил министр. При этом, подчеркнул он, более 41 тысячи человек, отправленных в зону СВО, задействованы в составе подразделений. «Была развернута масштабная работа во всех регионах нашей страны», — заключил Шойгу.