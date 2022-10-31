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49 минут назад

СМИ рассказали о «зомби-атаках» бойцов ВСУ

Елена Прошина

Диверсанты Украины находятся под воздействием сильных медицинских препаратов, при этом они не чувствуют огнестрельных ранений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского военнослужащего с позывным «Крым».

СМИ рассказали о «зомби-атаках» бойцов ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, его сослуживцы заметили диверсантов, по которым открыли огонь, однако украинцы повели себя очень странно. При попадании в них пуль они двигались «как зомби какие-то».

«Что-то они употребляют, под какими-то препаратами», — задался вопросом собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, раненые украинцы продолжали двигаться с улыбками на лицах.

Ранее плененные украинские военные заявили, что их сослуживцы часто ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств и могли не спать по двое-трое суток. Также стало известно, что доля принимавших наркотики участников нацбатальона «Азов»* в отдельных частях доходила до половины. Запрещенные вещества им поставлял украинский военный. Когда препараты заканчивались, боевики отдавали предпочтение кетамину.

* "Азов" – запрещенная в России террористическая организация.

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