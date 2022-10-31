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41 минуту назад

Цимлянский рассказал о старте призывной кампании в России

ТК «Звезда»иещё 2

В рамках осенней призывной кампании к работе приступят более двух с половиной тысяч призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов Российской Федерации. Об этом заявил начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Стало известно о старте призывной кампании в России
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что предстоящая призывная кампания не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке и в сроки, которые были установлены российским законодательством.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», - сказал он.

Также контр-адмирал подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что новобранцы, призванные в рамках осенней призывной кампании, не будут проходить службу в частях Народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. За время призыва планируется направить в войска 120 тысяч человек, что на 7,5 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, он отметил, что количество призывников в возрасте от 20 лет и старше значительно увеличилось. С его слов, таких военнослужащих, как правило, направляют в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники. Продолжается также и комплектование научных рот.

Армия,Евгений Бурдинский,Генштаб,
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