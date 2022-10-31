Стало известно о старте призывной кампании в России

В рамках осенней призывной кампании к работе приступят более двух с половиной тысяч призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов Российской Федерации. Об этом заявил начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Фото: ТАСС ТАСС

Он отметил, что предстоящая призывная кампания не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке и в сроки, которые были установлены российским законодательством.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», - сказал он.

Также контр-адмирал подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что новобранцы, призванные в рамках осенней призывной кампании, не будут проходить службу в частях Народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. За время призыва планируется направить в войска 120 тысяч человек, что на 7,5 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.