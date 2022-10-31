В Генштабе ВС РФ ответили на вопрос об участии срочников в спецоперации

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил РИА Новости, что срочников, которых призовут в рамках осенней кампании, не будут привлекать к специальной военной операции (СВОБ) на Украине .

Бурдинский также уточнил, что призывники не будут служить в четырех новых регионах России : ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации", — рассказал один из собеседников издания.

Планировалось завершить частичную мобилизацию к началу осеннего призыва, который в этом году начнется 1 ноября. 14 октября президент России Владимир Путин сообщил, что на службу призваны 222 тыс. человек, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий "в течение двух недель". О частичной мобилизации было объявлено 21 сентября, соответствующий указ главой государства был подписан в тот же день.