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1 час назад

Navy Lookout: в Европу направляется еще одна авианосная группа США

Газета.Ru

Американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу, сообщает издание Navy Lookout.

Еще одна авианосная группа США направилась в Европу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авианосец, на борту которого базируется около 90 самолетов и вертолетов, зайдет в военно-морскую базу Портсмут на юге Англии. Его сопровождают ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подводная лодка.

Ранее президент США Джо Байден упростил процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для обороны страны.

Байден отметил, что это необходимо для расширения производства вооружений для обороны США «от вражеской агрессии».

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До этого издание The Hill, ссылаясь на экспертов, писало, что Байден беспощадно «разбазаривает» государственные деньги, провоцируя серьезный экономический кризис в США.

18 сентября обозреватель издания The Washington Times Шерил Чамли в своей статье написала, что США приближаются к катастрофе из-за политики президента страны Джо Байдена.

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