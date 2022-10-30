Американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу, сообщает издание Navy Lookout.

Авианосец, на борту которого базируется около 90 самолетов и вертолетов, зайдет в военно-морскую базу Портсмут на юге Англии. Его сопровождают ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подводная лодка.

Ранее президент США Джо Байден упростил процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для обороны страны.

Байден отметил, что это необходимо для расширения производства вооружений для обороны США «от вражеской агрессии».

До этого издание The Hill, ссылаясь на экспертов, писало, что Байден беспощадно «разбазаривает» государственные деньги, провоцируя серьезный экономический кризис в США.