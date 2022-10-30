В России проходят испытания новейшей стратегической подлодки

В России проходят испытания новейшей подводной лодки стратегического назначения «Генералиссимус Суворов», сообщил главный командующий Военно-морского флота РФ Николай Евменов. По его словам, подлодка была построена в Северодвинске Архангельской области на предприятии «Севмаш». О том, на какой стадии проходят испытания судна, главком ВМФ не рассказал, передает «Интерфакс».
Проходит испытания новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов», построенный на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, — подчеркнул Евменов.
Он подчеркнул, что подводная лодка «Генералиссимус Суворов» является вторым серийным ракетоносцем проекта «Борей-А». Судно оснащено межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».