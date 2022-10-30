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54 минуты назад

Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Илья Родин

Разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США выполняет миссию в районе южного крымского побережья. Он кружит в нейтральном воздушном пространстве, показывает сервис Flightradar24.

Беспилотник США заметили у берегов Крыма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным портала, БПЛА вылетел с сицилийского аэродрома Катания, пересек воздушное пространство Греции и Болгарии, затем направился в сторону Сочи.

NYT: удары по кораблям в Севастополе были нанесены ВСУ

Достигнув заданной точки, напротив Алушты, он развернулся и в настоящее время (15-05 мск) выполняет поставленную задачу. Предположительно, осуществляет мониторинг макрорегиона.

Ранее сообщалось, что в субботу, 29 октября, разведывательный беспилотник США кружил в районе Крыма в то время, когда дроны ВСУ попытались атаковать Севастополь.

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