Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США выполняет миссию в районе южного крымского побережья. Он кружит в нейтральном воздушном пространстве, показывает сервис Flightradar24.

По данным портала, БПЛА вылетел с сицилийского аэродрома Катания, пересек воздушное пространство Греции и Болгарии, затем направился в сторону Сочи.

Достигнув заданной точки, напротив Алушты, он развернулся и в настоящее время (15-05 мск) выполняет поставленную задачу. Предположительно, осуществляет мониторинг макрорегиона.