Швеция заявила о готовности поставлять Украине более мощное оружие

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна готова поставлять Украине более мощные и современные системы вооружений, передает Dagens Nyheter.

Он не уточнил, что именно планирует направить Швеция, но указал, что «Украине нужны более совершенные системы ПВО». Кроме того, Йонсон не исключил поставку украинской армии шведских переносных зенитно-ракетных комплексов «Робот-70».

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщала, что власти Швеции рассматривают возможность поставки ВС Украины 155-миллиметровых самоходных гаубиц Archer и другой военной техники.

Между тем бывший министр обороны Швеции Петер Хультквист заявлял, что артиллерийские установки Archer вряд ли будут поставлены Киеву, так как на вооружении страны находятся всего 24 такие системы.