В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
23 минуты назад

Швеция заявила о готовности поставлять Украине более мощное оружие

Газета.Ru

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна готова поставлять Украине более мощные и современные системы вооружений, передает Dagens Nyheter.

Швеция заявила о готовности поставлять Украине более мощное оружие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он не уточнил, что именно планирует направить Швеция, но указал, что «Украине нужны более совершенные системы ПВО». Кроме того, Йонсон не исключил поставку украинской армии шведских переносных зенитно-ракетных комплексов «Робот-70».

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщала, что власти Швеции рассматривают возможность поставки ВС Украины 155-миллиметровых самоходных гаубиц Archer и другой военной техники.

Между тем бывший министр обороны Швеции Петер Хультквист заявлял, что артиллерийские установки Archer вряд ли будут поставлены Киеву, так как на вооружении страны находятся всего 24 такие системы.

В конце августа шведское правительство приняло решение выделить новый пакет помощи Киеву в размере 1 млрд крон (около $100 млн), сообщало издание Omvarlden. Половина средств этого пакета предназначалась на артиллерийские боеприпасы для украинской армии.

Армия,В мире,Петер Хультквист,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители