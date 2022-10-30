Новейшая АПЛ «Генералиссимус Суворов» вышла на испытания

В России проходят испытания новейшей атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов». Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.

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«Военно-морской флот продолжает пополняться современными боевыми единицами. Проходит испытания новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов", построенный на предприятии "Севмаш" в городе Северодвинске», - сказал Евменов.

Адмирал сделал это заявление в поздравлении с 326-ой годовщиной создания российского регулярного флота и Днём моряка-надводника.

«Генералиссимус Суворов» - это шестой атомный подводный ракетный крейсер нового поколения «Борей» и третий модифицированного проекта «Борей-А». Крейсер оснащен межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» и предназначен для Тихоокеанского флота.

Сейчас в строй введены пять атомных крейсеров стратегического назначения проекта 955. Это субмарины «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Князь Олег».