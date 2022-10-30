Командующий Севфлотом оценил возможности его надводных кораблей

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, поздравляя экипажи надводных кораблей и судов обеспечения с профессиональным праздником, заявил, что надводные силы Северного флота успешно выполняют поставленные задачи в условиях любой сложности от Северного Ледовитого океана до южных морей, сообщается на сайте Минобороны России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Моисеев отметил, что в этом году арктическая группировка совершила свой десятый и один из самых насыщенных походов по трассе Северного морского пути, решая задачи во всех морях Северного Ледовитого океана.

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Он подчеркнул роль моряков, выполняющих задачи дальних походов и повседневной учебно-боевой деятельности флота.

Сегодня в Средиземном море продолжает действовать фрегат «Адмирал флота Касатонов». Еще один отряд, возглавляемый большим противолодочным кораблем «Североморск», находится в Северной Атлантике.

В акватории Черного моря продолжают выполнять задачи десантные корабли Северного флота «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец». Плановые задачи боевой подготовки в акватории Баренцева и Карского морей выполняет большой противолодочный корабль «Североморск».

«Успешно решили все задачи в ходе дальних походов экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». С отличными показателями к празднику подошли моряки тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», на постоянной основе решающие целый комплекс учебно-боевых задач в ближней морской зоне Северного флота. Высоких результатов в освоении и применении новых образцов вооружения добился фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»», — сказал Моисеев.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают реактивную систему залпового огня (РСЗО) для вооружения подразделений в Арктике.

До этого в оборонно-промышленном комплексе рассказали, когда новейший корабль ВМФ РФ «Аскольд» завершит морские испытания.

Накануне в рамках отработки задач в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа Балтийского флота в составе базовых тральщиков «Леонид Соболев» и «Александр Обухов», рейдового тральщика «Виктор Сигалов» провела практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.