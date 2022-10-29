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24 минуты назад

Минобороны прокомментировало атаку беспилотников на Севастополь

Илья Родин

Украинские военные в субботу утром, 29 октября, провели атаку на корабли ВМФ России, а также на гражданские суда в порту Севастополя и на внешнем рейде, заявила пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, ВСУ направили в порт шестнадцать дронов, девять из них осуществляли атаку с воздуха, семь - с моря.

Зенитные комплексы кораблей Черноморского флота уничтожили все воздушные цели. Кроме того, были ликвидированы четыре морских автономных аппарата на внешнем рейде и три - на внутреннем.

В Севастополе раскрыли цель массированной атаки ВСУ беспилотниками

В результате атаки было повреждено боносетевое заграждение в бухте Южная. Кроме того, незначительно пострадал морской тральщик «Иван Голубец».

В Минобороны подчеркнули, что суда Черноморского флота, на которые была совершена атака, используются для обеспечения безопасности региона в рамках «продуктовой сделки».

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