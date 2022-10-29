Минобороны РФ: ВСУ при атаке на Севастополь использовали 9 беспилотников

В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы Украины 29 октября в 4.20 утра провели "террористическую атаку" на корабли Черноморского флота и гражданские суда у берегов Севастополя, в операции были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В российском ведомстве подчеркивают, что в результате принятых оперативных мер силами кораблей ЧФ РФ все воздушные цели были ликвидированы. Корабельное оружие и морская авиация флота уничтожили четыре морских БПЛА, еще три беспилотника были поражены на внутреннем рейде. Небольшое повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная, рассказали в Минобороны РФ. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота утром 29 октября отбили "самую массированную" атаку беспилотных летательных аппаратов с начала специальной военной операции. Глава города попросил местных жителей "не информировать о том, где и во сколько что видели", поскольку такой информацией могут воспользоваться ВСУ. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".