В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
29 минут назад

Центр Карнеги: тактика Суровикина направлена на достижение переговоров с Украиной

Ura.Ru

Цели российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала Сергея Суровикина — выстраивание линии обороны на новых территориях и прекращение интенсивных боевых действий для переговоров на российских условиях. Об этом пишет эксперт по международным отношениям центра Карнеги Владимир Фролов.

В Центре Карнеги рассказали о тактике Суровикина на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Россия намеревается выстроить устойчивую и долговременную линию обороны на новых территориях так, чтобы исключить глубокие прорывы ВСУ и дальнейшие сдвиги новых границ», — пишет Фролов, его материал размещен на сайте центра Карнеги.

Видео дня

Другими словами, стратегия Суровикина в ходе конфликта направлена на то, чтобы заморозить конфликт, сохранив приобретенные территории. При этом, российская армия намерена создавать себе возможности для отвлекающих ударов и локальных тактических наступлений, чтобы улучшить позиции. Так, по мнению Фролова, приоритет вооруженных сил России сейчас отдается «стратегическую оборону занятых рубежей», а не продолжению и эскалации конфликта «до победного конца».

Главнокомандующий российской армии также уполномочен самостоятельно принимать «непростые решения» во время ведения боевых действий. К их числу также относится отход на более выгодные оборонительные позиции, которые, по мнению эксперта, «ВСУ не смогут сходу прорвать, увязая и останавливаясь».

Еще одной составляющей стратегии генерала российской армии является принуждение Украины к прекращению боевых действий для переговоров на «модифицированных российских условиях».

«Для этого Россия среди прочего выводит из строя значительную часть украинской энергетической инфраструктуры с помощью воздушных ударов и беспилотников», — поясняет эксперт.

Как отмечает Фролов, подобная стратегия уменьшает возможность Киева активно поддерживать и снабжать ВСУ для продолжения боевых действий, что, в свою очередь, замедляет наступление украинских сил.

Кадыров: назначение Суровикина исправит ситуацию в зоне СВО

Генерал Суровикин был назначен командующим группировкой в зоне СВО 8 октября. До назначения главнокомандующим в ходе спецоперации он возглавлял российскую группировку «Юг», сообщают «Невские новости». Страны Запада отметили рост тактической слаженности российских военных под руководством Суровикина, передает RT.

Армия,Владимир Фролов,Сергей Суровикин,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители