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14 минут назад

В Севастополе заявили об атаке беспилотников в акватории бухты

ТАССиещё 6

Корабли Черноморского флота в субботу утром отбивают атаку беспилотников (БПЛА), никакие объекты в городе не повреждены, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Беспилотники атаковали акваторию Севастопольской бухты
Фото: ТАССТАСС

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", - написал он.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие.

Как передает корреспондент ТАСС, сильный взрыв раздался около 04:20 мск в субботу, затем были слышны еще несколько хлопков.

Армия,Михаил Развожаев,
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