Беспилотники атаковали акваторию Севастопольской бухты

Корабли Черноморского флота в субботу утром отбивают атаку беспилотников (БПЛА), никакие объекты в городе не повреждены, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", - написал он.
Глава города призвал жителей сохранять спокойствие.
Как передает корреспондент ТАСС, сильный взрыв раздался около 04:20 мск в субботу, затем были слышны еще несколько хлопков.